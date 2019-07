Plaisir Xtreme !

Ça part sur un plateau en direct. Paf. Pendant quatre jours. Quatre jours de direct à vivre, manger, dormir, boire et déféquer Punk. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait le faire, ça se concrétise d'une merveilleuse manière avec les radios partenaires qui seront sur place avec nous pour couvrir l'Xtreme Fest à la fin du mois.



Oui, l'Xtreme Fest c'est déjà dans moins de quinze jours, les cerveaux sont en ébullition, la préparation bat son plein, et nous, au milieu de tout ça, on sera avec FMR, Radio Albigés, R d'Autan, Radio Ballade, Eko des Garrigues, Radio Distortion et Radio Transparence.



Un énooorme plateau pour un énoorme festival où nous aurons la joie de croiser des pointures sur ce festival, et nous irons de surprise en surprise pour faire vivre aux festivaliers ces quatre jours intenses... et peut-être aussi aux malheureux qui n'auront pas bougé leurs muscles fessiers pour se saisir des derniers passes 3 jours : à l'heure où ces lignes sèchent sur votre écran, déjà 90% d'entre eux ont été vendus !









Réveille le punk !

Évidemment, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pourriez pas accéder à cette débauche de rencontres et d'énergie. Ce qu'on va (vous faire) vivre pendant quatre jours sera votre complément indispensable à la vie sur le festival. Une sorte de complément vitaminé qui aura l'énorme mérite de ne pas te donner l'air débile.Car pour vivre pleinement ce festival, entre concerts survoltés et plongeons dans le lac pour se rafraîchir, une bonne dose de radio(activité) semble indispensable, et on se fait fort de vous la fournir pendant quatre jours.On ne vous promet pas de rencontrer tout le monde, mais cette session, première du genre pour nous, sera l'occasion, avec nos acolytes, de vivre ensemble cet incontournable rendez-vous !Rendez-vous dès jeudi sur le festival et sur les ondes de RADIOM et de vos radios préférées pour n'en rien rater !Plus d'infos sur le site de l'Xtreme Fest