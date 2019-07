Journalisme à l'international !

C'est ce vendredi soir qu'ouvre le Festival International de Journalisme organisé par le groupe Le Monde à Couthures-sur-Garonne. Tout près d'ici, tout comme pour « Festival ATOMique, rendez-vous radioactif ! », non ? Ici, on parle journalisme, on parle Culture, et on va parler... radio ! Car c'est bien pendant trois jours que Radio Campus France et Radio Parleur installent une radio temporaire pour couvrir en direct la richesse des débats, des interactions, des conférences et de leurs conférenciers.





Couthures sur Radio !

Quarante-huit heures d'antenne à utiliser à bon escient, sur une autorisation temporaire d'émettre en FM délivrée par le Comité Technique de l'Audiovisuel de Bordeaux, mais aussi de la webradio... que nous allons nous empresser de retransmettre, afin de vous faire profiter, parmi nos programmes, de ces plateaux. Afin d'en extraire la substantifique moelle, ce ne sont que deux heures par jour, du samedi au dimanche, que nous consacrerons à cette antenne. Pour le reste, et profiter de cette radio alimentée par les radios du réseau Campus France , il faudra... être sur place, et se brancher sur le 102.2 !D'ateliers en reportages, émissions en tous genres, ouverture du studio éphémère au public, curieux ou averti, la radio se montre et reçoit, à travers des formats innovants pour apporter l'information et la digérer, pour tendre à se rendre encore plus accessible en tant que média, en tant qu'interlocuteur qui (s')interroge.De nombreuses surprises, une playlist concoctée par les radios du réseau, la participation de nombreux invités et le cadre idéal font de ce Couthures sur Radio un événement incontournable du week-end, à vivre sur place ou confortablement installés dans vos fraîches méridiennes à déguster des grains de raisins en écoutant votre radio préférée.Plus d'infos :