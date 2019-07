En direct de Pause Guitare (Off) !

C'est un événement qui est devenu absolument incontournable au fil des années, d'abord dans le Tarn, puis en France. On vient de loin pour profiter de la programmation de Pause Guitare dans ce cadre idéal offert par Albi en ces chaleureuses journées d'été. Un moment privilégié à partager avec des artistes qui, eux non plus, ne viennent pas de la porte à côté. Cette année, on pourra savourer entre autres Ben Harper, Scorpions ou encore Toto, mais aussi par exemple -M-, Zazie et tant d'autres sur scène.



En parallèle de ce festival à la programmation bien remplie et dont le public trouve à Pratgraussals un site idéal pour assouvir sa soif de musique, c'est aussi sa curiosité qui est titillée avec le Festival Off qui se déroule, lui, dans le centre-ville d'Albi, en déambulations de bars en bars et sur les scènes aménagées comme celle de Pollux Asso.



Et nous, RADIOM, ainsi que les radios de l'ARRA (relire Hourra ! RADIOM rejoint l'ARRA !), nous comptons bien vous faire profiter du off du off puisque vous nous accompagnerez en direct, telles de petites souris vicelardes et voyeuses, dans une infime partie des coulisses de ce festival Off à la rencontre des artistes qui l'auront fait pendant trois jours.



Défileront ainsi en interview et sur la scène privée de l'Al'Beach, village médias que vous ne pourrez explorer qu'en rêve ou en écoutant vos radios préférées, les artistes qui donneront de leur temps et de leur énergie sur ce festival Off.



À qui on pense ? À Öly, RUMPUS, M.A.N, ou encore Summer Rebellion, qui ne constituent que la partie émergée de l'iceberg de rencontres que nous ferons pendant trois jours en direct sur ce plateau partagé avec Radio Albigés, R d'Autan et Antenne d'Oc, et retransmis sur les antennes des radios de l'ARRA participant à cette belle opération.



Sans plus tarder, rejoignez-nous dès mercredi 3 juillet à partir de 19h pour retrouver cette belle programmation !





Plus d'infos :