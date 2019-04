Pour nos auditeurs Castrais et Tarnais de RADIOM ce nom ne doit pas "sonner". Pour ceux de Radio Oloron, certainement beaucoup plus.



Manopa, dont l'origine du nom est un mystère, est un groupe officiellement étiqueté Bordelais (d'après leur Bandcamp).



J'ai entendu dire qu'ils étaient de Navarenx, commune située à une vingtaine de kilomètres d'Oloron-Sainte-Marie...



Et bien, nous poserons cette question (et beaucoup d'autres aussi) à Chico, le guitariste/chanteur de Manopa. Oui, car Chico nous fera l'honneur d'être en direct pour une interview téléphonique ce lundi 15 avril entre 20h et 21h. Et mon petit doigt me dit qu'il se prépare plein de choses...



Pour découvrir Manopa et le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 15 avril, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !