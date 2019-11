Yasuke, dernier album d'IAM

IAM, les darons marseillais, étoffent leur discographie et ajoutent à leurs armes Yasuke, le dixième album.



D'Omotesando à Once upon a time, 16 tracks blindées de featurings méchants et de basses comme les new-yorkais savent les faire (Imothep est parti là-bas pour travailler son sujet).



Avec Akhenaton, Imothep, Kheops et Kephren, l'équipe de Double Neuf (Rradio Grenouille) te propose un voyage dans le temps, via Planète Marseille, je danse le miasuke.