Vous ne vous en souvenez peut-être pas... Le 15 mai 2017, nous avions eu l'honneur d'avoir une interview par téléphone de Baptiste, le batteur palois du groupe Normcore (relire Chose promise...).



Il nous y présentait leur premier EP : Neigbours .



Je vous renvoie vers le podcast de l'émission : Let There Be Rock : Chose promise....



Deux années se sont presque écoulées et voilà que Normcore nous gratifie de son deuxième EP : Six Pack .



Nous avions reçu le CD, avant la sortie officielle et nous vous avions déjà programmé deux des titres.



Et bien, ce lundi soir 8 avril nous aurons le plaisir d'une interview téléphonique en direct avec Baptiste (batteur) et Xavier (guitariste chanteur).



On y parlera évidemment de Six Pack, de sa genèse, de sa "fabrication" et tout ça et tout ça...



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 8 avril, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !