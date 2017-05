Chose promise...

Ce n'était pas à proprement parler une promesse. Parlons plutôt d'un engagement à programmer les titres de ce que je vous ai proposés à l'écoute ces quatre dernières semaines.



Nous avions commencé par Normcore, le groupe "Béarno-Californien". Je vous suggérais l'écoute de leur dernier EP "Neighbors".



Ils sont actuellement en résidence et nous aurons le plaisir d'une intervention par téléphone ce lundi 15 mai.



Je vous avais également aiguillé vers Royal Blood, George Thorogood, Litfiba, The Smashing Pumpkins.



Vous retrouverez ainsi un titre de chacun de ces artistes dans Let There Be Rock ce lundi 15 mai.



Nous prévoyons d'intégrer dans une séquence de Rock Progressif un autre groupe, Toulousain celui-là. Nous les avions reçus en direct au Studiom (Studio de Radiom) une première fois, puis par téléphone à Radio Oloron. Il sagit de Maelstrom.



Manque Ana Popovic que nous programmons également pour une fin d'émission plutôt Blues.



Si vous ajoutez à cela la découverte du dernier album de Deep Purple : "InFinite", vous avez la presque totalité de la programmation !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !