On souffle un peu

Pas de Passeurs de Bougnettes jeudi 28 mars ! Cette semaine l'émission fait relâche, repos.....



Mais on ne vous oublie pas. Pour tous ceux qui veulent retrouver le goût inimitable de la bougnette de RADIOM, le sel (ou le piment!) de nos invités si humains et engagés, vous pouvez aller du côté des podcasts. C'est ici : Passeurs de Bougnettes . C'est le moment de les réécouter, et de vous faire plaisir avec les bons moments des émissions.



C'est aussi le moment de se mettre à jour si vous avez manqué quelque chose. La session de rattrapage dure 8 jours...



Jeudi dernier nous recevions les parents d'élèves de l'école de Lacrouzette en lutte contre une fermeture de classe (relire et réécouter Soldes avant fermeture définitive). Vous pouvez apporter votre soutien à leur pétition : Soutien aux parents d'élèves de Lacrouzette.

Cela vous prendra quelques secondes.



L'émission reprendra en direct jeudi prochain à 21 heures, et vous fera partager à nouveau l'enthousiasme de ses invités. L'espace de libre-parole des Passeurs de Bougnettes tendra encore le micro à toutes les énergies humanistes, solidaires et citoyennes qui se déploient sur notre territoire.



Rappelez-vous, tous les jeudis, sur RADIOM, saveurs garanties d'humanité, de solidarité et de lien social !



LeS B0ugN3TteS EndORmIeS







Et maintenant, message personnel au peuple associatif.....Vous êtes investis dans l'action citoyenne, vous faites vivre une association, vous portez un projet, contactez RADIOM. Prenez la parole dans l'espace amical et convivial du studiom. Diffusez vos projets et faites partager vos valeurs et engagements ![À cet effet, le répondeur de l'émission vous tend déjà les bras, toutes les instructions pour y déposer un message sont disponibles en cliquant ici : le répondeur de « Passeurs de Bougnettes » . L'équipe est également joignable par mail à l'adresse passeursdebougnettes (at) radiom (point) fr ! NDLR]