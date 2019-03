Soldes avant fermeture définitive

C'est ce arrive quand on veut faire du fric avec un service public. On optimise, on rentabilise, on ferme et puis on privatise.



Le schéma est bien connu mais on dirait que nous sommes surpris à chaque fois ! Cette fois-ci, il s'agit de brader l'enseignement de nos minots pour gagner un peu de fric, à savoir la fermeture d'une classe sur la commune de Lacrouzette, alors même que le nombre d enfants "requis" est supérieur à celui fixé par le ministère.



Colère des parents évidemment. Du coup les Passeurs de Bougnettes ouvrent les micros à ce collectif de parents en colère et désabusés afin d'essayer de mieux comprendre cette fermeture de classe, et plus globalement la Grande Braderie de l'Éducation Nationale.

Le sujet de jeudi n'est qu'une des nombreuses facettes de la loi Blanquer et de son cortège de coups bas portés à notre système éducatif.



D'ici-la, n'oubliez pas de déserter les zones rurales et de venir payer vos impôts dans nos villes propres !



LEs PAsSeuRs vOIeNt roUGe