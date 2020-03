L'actualité nous rattrape et nous oblige à rester au chaud, à l’abri de toute attaque virale ! Mais nous allons en profiter pour vous concocter plein de sujets passionnants, marrants, et délirants !

Donc pas d’émission cette semaine, et jusqu’à fin mars. On vous tiendra bien sûr au courant de notre retour triomphant, et vous pouvez en attendant retrouver toutes nos émissions passées en podcast : Remue-Méninges !



À très vite !



L’équipe de Remue-Méninges