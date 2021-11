Quête n°138 : En route !

Nouvelle saison et comme la majorité d'entre vous semble le vouloir (lire Sondage : Nouvelle aventure !), nous repartons sur Symbaroum !



Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica se retrouvent engagés pour se rendre à l'Espoir de Salindra un site de fouille d'où, selon certaines rumeurs, se produiraient d'étranges phénomènes. Avec ces information en mains, direction le site de fouille pour en apprendre plus et tirer l'affaire au clair.



Retrouvez-nous jeudi 18 novembre 2021 à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour le début de cette nouvelle aventure !