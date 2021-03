Quête n°120 : Secrets des Terres Sauvages

Et oui, c'est déjà la fin de cette saison sur Gods ! Les célébrations en l'honneur d'Eshmaraddon auront été bien mouvementées, mais nos protagonistes s'en sont bien sortis. Quant au village de Marad... et bien on verra ça dans cet épisode avec un petit épilogue. Et après ça, comme à notre habitude, on en profitera pour revenir un peu sur cette campagne, en parler avec les joueurs, mais aussi avec vous !



Retrouvez-nous jeudi 25 mars 2021 à 19h dans l'émission Roll The Dice, mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour un petit débrief d'une heure de cette campagne, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions !