Vous prendrez bien un peu de piano ?

À l'écoute, bien sûr ! Et pas pendant toute l'heure, tout de même.



Mais une dose de piano, soit en instrumental, soit pendant une intro ou le solo d'un morceau m'a paru une idée intéressante.



Je suis allé fouiller au fond de ma mémoire, et de ma discothèque pour dénicher quelques titres qui pourraient bien "coller" à ce mini-thème.



Je vous ai donc programmé quelques pépites dont une reprise instrumentale de Stairway To Heaven de toute beauté.



Je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !