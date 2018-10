Une fois n'est pas coutume (ah bon ?), on a décidé de se dépayser un max avec RADIOM pour ce nouveau concert avec Les Ateliers et La Lune Derrière les Granges. On (re)migre vers l'Est, à travers une histoire qu'on va essayer de tenir avec Johnny Makam, SUÑLAB et Señor Zazou. Oubliez les images qu'on aura bien voulu vous faire avaler : on part dans les Balkans avec les premiers, et dans des contrées — à peine — plus ensoleillées avec les seconds.



Car il ne faut pas croire : il fera probablement froid vendredi 23 novembre pour ce concert Il était une fois dans l'Est. Mais pas le froid glacial venu des steppes russes. Non, car Johnny Makam, c'est avant tout la Macédoine, la Bulgarie et la Turquie. Continue, tu chauffes ! Paf le cliché ! Pour le coup, c'était une carte blanche pour les nuits noires offerte à La Lune Derrière les Granges, qui nous propose donc un concert "clés en mains" avec une sélection sensible et personnelle.



Une nouvelle soirée sous le signe de La Lune Derrière les Ateliers dans les bonnes ondes de RADIOM. Pour se convaincre des bienfaits de notre onguent miracle pour la plante de vos pieds, il est temps de distiller quelques extraits bien sentis mais suffisamment discrets pour faire office de teasing. C'est le cas avec ce petit spécial de Señor Zazou :









Hors des clichés

On l'avait promis : on essaye de sortir des conventions. Et voilà que le mélange des genres se fait à nouveau, car on vous fera honteusement croire jusqu'au bout que les soviétiques sont à nos portes. Tromperie ! Erreur ! Affabulations !Car ils sont déjà parmi nous, le déni ne vous servira à rien. Cachés sous une chapka dans le blizzard castrais, ou tout simplement bien au chauddevant un concert avec. Car si vous attendez les chœurs de l'Armée Rouge sur scène, passez votre chemin, mais admirez plutôt la sensibilité de cette musique péchue mâtinée d'accents nostalgiques des Balkans. Pour les néophytes que nous sommes, c'est tout comme, alors on se laisse porter, et on imagine.Pour preuve, ce solo halluciné d'un claviériste en communion totale avec sa musique et son groupe :Vous vous demanderez alors ce qu'il faudra retenir de SUÑLAB — sinon qu'une visite à Il était une fois dans l'Est s'impose — mis à part le Ñ fièrement partagé avec Señor Zazou. Ne le cherchez pas du côté d'un Sud aux accents hispanisants, car il descend tout droit de la— qui se situe bien à l'Est de Castres, ouf ! — avec sa horde de loups prêts à dévorer les enfants pas sages qui traînent encore dans les rues balayées par de glaciales bourrasques (tout comme dans Sortie du vendredi ).Tout est dit ou presque, il ne reste plus qu'à venir.