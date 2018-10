Retour extrême

Ah ! Il serait donc temps que l'on s'y attarde un peu, non ? Que l'on consacre enfin quelque chose de consistant à se mettre sous la dent pour rendre compte comme il se doit de la chose. Le Monstre. Le Monument. Mais de quoi parle-t-on ? De qui ? De l'Xtreme Fest bien sûr !



Souvenez-vous ! Cet été, nous vous annoncions avec fierté que des équipes étaient lancés à travers la campagne française depuis le QG de RADIOM pour écumer les festivals et autres sauteries collectives ! Eh bien voilà : ce mois d'août avait vu une nouvelle édition de l'Xtreme Fest, et nous y envoyâmes donc Sylvain et sa bande, déjà fort motivés à l'idée d'occuper l'espace de Cap Découverte à Carmaux pour un rendez-vous qu'ils ne manquent sous aucun prétexte.



Là, il y avait un petit truc en plus : il a fallu bosser. Interviews, prises de son, gaffe au matos, mosh pits baignade, barbus tactiles... un sacerdoce sur trois jours !



Pour célébrer ce travail intense (mais pendant lequel on n'a pas oublié d'allier l'utile à l'agréable), voici donc le temps du débriefing. Et quoi de mieux que de consacrer une émission spéciale entière à ce sujet ?



Nous aurons le plaisir de retrouver des moments choisis du festival, des interviews d'artistes, une playlist pointue, mais nous pourrons aussi cuisiner les organisateurs du festival, car nous avons la chance de recevoir (une partie de) l'équipe de Pollux !



Comment se prépare un festival ? Qui faut-il séduire pour attirer autant de monde en si peu de temps ? Quels sont les groupes les plus sympas ? Vous le saurez en vous replongeant dans l'ambiance de l'Xtreme Fest sur RADIOM !



Après y avoir envoyé Les Reporters Sans Frontières du Métal, ainsi que sur d'autres gros rendez-vous métal comme le Hellfest Open Air, c'est tout naturellement que nous retrouverons en bonne compagnie en direct !





Alors ? On fête ça ? Rendez-voussur l'antenne de RADIOM !Plus d'infos : l'Xtreme Fest sur Facebook ... et sur Les Internetz