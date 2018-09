Festiride, ça roule !

Ce jeudi 6 septembre c'est la reprise pour les Passeurs de Bougnettes et on a hâte de vous retrouver, chers auditeurs !

Des invités, du live, des porteurs de projets, des graines d'humanité, du vouloir vivre ensemble et bien d'autres choses encore, c'est tout cela que l'on proposera au fil de cette nouvelle saison.



Pour cette première, nous ne cachons pas notre plaisir de recevoir nos amis du Festiride à Lacrouzette qui se déroulera samedi 8 septembre à partir de 14h.



L'inénarrable, inégalable et amical Gérald Carayon et la formidable et délectable Nathalie Andrade, deux des acteurs engagés dans la formidable aventure de ce festival, membres du bureau de l'association, seront vos invités. Avec eux, des riders, bien sûr... mais aussi Sépal qui fait partie de la programmation de ce samedi.

Il nous interprétera quelques lyrics de sa composition, un rap tout en élégance.



Tout ça pour vous donner un aperçu du formidable travail de cette association et surtout vous donner l'irrépressible envie de les rejoindre samedi à Lacrouzette sur l'aire de Beyriès pour des moments de pur bonheur. Un champ de bosses, des spectacles, funk, reggae, rock, rap, house sur la scène en plein air, de quoi en prendre plein les mirettes et nourrir ses cages à miel !



Alors rendez-vous jeudi soir à partir de 21h !



