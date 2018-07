Un petit tour chez les Aussies

Non, pas le chien. Le Pays.



Ce lundi soir, 2 juillet, nous voyagerons presque à notre antipode : L'Australie1.



Nous survolerons surtout les années 80 avec des groupes comme Midnight Oil ou INXS. Mais aussi une période plus récente avec, par exemple, Tame Impala.



Nous aurons peut-être un invité. Cela se confirmera dans la journée.



En attendant de vous retrouver dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !





1 Je dis bien "presque" car le point antipodal de Sydney se situe aux Açores.