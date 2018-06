Balade sous la Lune

Jeudi soir à partir de 21 heures, les Passeurs de Bougnettes reçoivent une association devenue incontournable pour la vie culturelle locale : La Lune derrière les Granges !



Depuis des années, Olivier Loupias chantre local d'un spectacle plus vivant que jamais, œuvre sur notre territoire avec ses bénévoles lunaires. Avec constance et passion, il nous offre une programmation riche tout au long de l'année. Il a su tisser au fil du temps un réseau de partenaires, lieux d'accueil autour de ce beau projet.



Disponibilité, engagement et gentillesse sont au cœur de sa démarche mais c'est aussi avant tout la qualité et la diversité de la programmation et des spectacles proposés qui font sa singularité et son succès hors des sentiers battus et des circuits traditionnels.



Il nous revient avec bonheur et en avant-première pour nos auditeurs chouchoutés pour nous parler de l'action phare de ce moins de juin : Le Festival de Lune en l'Une, 7ème édition.



Comme toujours avec La Lune Derrière les Granges, la programmation combine avec magie autour de la musique de nombreuses autres expressions artistiques (musique, cirque, expositions, cinéma, débats, graff...) pour donner à chaque lieu et chaque moment une ambiance singulière et unique.



Le festival se déroule du vendredi 8 juin au dimanche 17 juin. Dix rendez-vous sont proposés, de quoi suivre la balade tout au long de la semaine ou faire quelques étapes selon vos possibilités et votre humeur.





La programmation complète :



VENDREDI 08 JUIN / 20h28 / Pop & Classe

La Bouriatte (Castres)

I ME MINE + TANGO JULIETT + MO'CUISHLE



SAMEDI 09 JUIN / 09h59 / Cirque & Chansons

Parc de la Molière (Mazamet)

CABARET CIRQUE ZMAM + ALICIA BT



MERCREDI 13 JUIN / 14h59 / Spectacle

La Bouriatte (Castres)

LES OREILLES ROUGES



MERCREDI 13 JUIN / 20h29 / Ciné Débat

CGR (Castres)

C'est quoi le bonheur pour vous?



JEUDI 14 JUIN / 20h29 / Hip & Hop

Bar Le W (Castres)

LOMBRE + SEPAL + AEROSON



VENDREDI 15 JUIN / Rock

Bar ô Mètre (Castres) / 18h29

CATHEDRALE + NOAILHAC



Lo Bolegason ( Castres) / 20h29 / Rock

THE LIMINANAS + JC SATAN

Expo : Franck Tourrel "Fabrik & Fight"



Bar ô Mètre / 23h29 / Punk & Rock

ASCESE ALLSTARS DJS+ HATE IS BACK



SAMEDI 16 JUIN / Before Xtrème Fest

LE Bar ô Mètre / 20h59

TERROR SHARK / THE HYPOCONDRIAX / BLACK MOUNTAIN BASTARDS



DIMANCHE 17 JUIN / Zic & Relâche

La Bouriette / 13h59

BENA + TETOVICH + JOHN MOULOUD DE LA VEGA

Marché artisanal + Jeux en bois + Graff live

Mais le mieux pour tout connaître de ce festival est encore de nous rejoindrepour écouter notre amià l'antenne des Passeurs de Bougnettes Les B0ugn3tteS DaNs la LuNePlus d'infos :