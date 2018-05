Lost in space

Nous revoici aux confins de l'espace connu, les étoiles s'étendent à perte de vue. La nébuleuse proche peint l'horizon d'une teinte violette, tandis qu'une planète détruite orbite autour d'un soleil mourant. Mais notre voyage n'est pas terminé, il ne fait que commencer ce soir dans What's The Game Today ?



Nous avions abordé le sujet dans la chronique To the stars and beyond, mais la quantité de jeux qui traitent de l'espace est telle que nous n'avions pu nous attarder que sur quelques uns. Heureusement nous continuons d'explorer la vaste infinité de l'Univers avec vous ce soir, pour découvrir d'autres jeux pleins d'explorations, d’émerveillement et d'espoir.



Préparez-vous à vous perdre parmi les étoiles ce soir à 20h dans What's The Game Today ?