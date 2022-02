Quête n°146 : Le calme avant la tempête

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica poursuivent leurs enquêtes sur les étranges rumeurs entourant l'Espoir de Salindra.



Quelques heures après la découverte du corps, nos aventuriers se retrouvent et décident de retourner dans la concession d'Handélo pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Malheureusement, les lieux sont pauvres en réponse concernant le meurtre : les seules informations obtenues présentes sur place sont qu'Handélo semble avoir atteint une structure et qu'il pensait trouver un moyen d'échapper à la Nuit Éternelle au sein de la colline.

Ce meurtre est-il le fruit d'une compétition pour les trésors de la colline ? Ou cache-t-il autre chose ?



