Quête n°145 : La Fièvre

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica sont désormais propriétaires d'une concession à l'Espoir de Salindra et poursuivent leur enquête.



Après cette récente acquisition sur la colline, nos aventuriers ont commencé à creuser. Hélas : les recherches sont rapidement interrompues par la découverte d'un corps. Handélo, un autre chasseur de trésor a été retrouvé mort dans sa concession, une dague encore tiède dans le dos.

Alors que Suria et Edogaï étaient occupés avec l'affaire de meurtre, Adélar a lui aussi fait d'étranges découvertes dans la forêt. Une bête titanesque semble rôder depuis des semaines autour autour de la colline, mais pour qu'elle raison ?



Retrouvez-nous aujourd'hui à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la suite de cette aventure !