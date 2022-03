Quête n°147 : La Chasse Sauvage

Après quelques jours de voyage sur l'Eanor et d'enquête à l'Espoir de Salindra, le voyage de nos aventuriers toucherait il a sa fin ?



Alors qu'une tempête orageuse s'abat sur la colline, une imposante et terrifiante silhouette s'élève de la concession de Sikander clamant que la Chasse reprenait. Mais que se passe-t-il ? Les disparitions seraient-elle liées au retour de cette chasse ? Qu'a trouvé Sikander sous la colline ? Une chose est sûre : pour avoir la moindre chance de répondre à ses questions il va falloir survivre à la nuit.



