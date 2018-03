Que demandait le peuple ?

La Grand-Messe du vendredi 23 février de « Petit Rock des peuples » est dite, les prêtres des congrégations de Shape, La Pyrale et Feed The Cat ont replié leurs soutanes, les apôtres s'en remettent à peine, tandis que les ouailles en tremblent encore.



Le Peuple, celui pour qui le Petit Rock était donné, est donc venu en masse pour célébrer le sabbat musical, et nous l'en remercions.



Quelle épopée, quelle installation, quel travail, mais quelle satisfaction ! Tout le monde a tout donné : La Lune Derrière les Granges avec son énorme travail sur l'installation scénique, l'œil lumineux de Greg pour la mise en volumes et lumières, la disponibilité d'Ahmed en backline, le flegme d'Olivier sous la pression, l'oreille magique de Romain pour faire vibrer toute cette soirée... sans oublier les bénévoles de RADIOM qui ont rendu possible la tenue de l'événement : Irina, Adrian, Joffrey, Simon, Isa, Nico, Sabiane... Et bien sûr Les Ateliers, pourvoyeurs de pitance, de gîte, de bonne humeur, et d'huile de coude tardive lorsqu'il s'agit — eh oui — de ranger et de nettoyer après le passage de l'ouragan.



Les musiciens ont été formidables, leur public, parfois déjà conquis, exemplaire. Que demander de plus ?



Aussi est-il temps, après avoir longuement réécouté RADIOMFest : Shape, RADIOMFest : La Pyrale et RADIOMFest : Feed The Cat, de préparer la prochaine date qui arrive à grands pas : le vendredi 13 avril, RADIOM remet ça avec ses partenaires pour une nouvelle soirée rock ! Affaire à suivre !



On n'hésite pas à plagier Christian dans son émission Let There Be Rock : vive le Rock sur RADIOM !