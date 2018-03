Chiens ? moutons ? cochons ?

J'aurais pu également mettre un autre titre, "francisé", et intituler cet article "Animaux".



A ce stade, et si vous rapportez toutes ces informations à la musique, vous pourriez vous demander quel groupe à parlé d'animaux. Et en particulier de cochons, de chiens et de moutons...



Si j'ajoute le compositeur principal de cet album s'est inspiré par le roman "La ferme des animaux" de George Orwell (1945)...



Si, en plus, vous savez que je me suis lancé dans l'achat des intégrales de deux groupes ces derniers temps, vous devriez approcher de la solution.



Ce lundi soir 5 mars nous oublierons les chiens. Par contre je vous proposerai d'écouter les cochons et les moutons. Enchaînés (non, pas les animaux, les titres !). Soit 21 minutes de Pink Floyd, Animals, 1977.



Je vous donne rendez-vous ce lundi 5 mars, à 20 heures "pétantes" sur Radio Oloron et sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !