Promenades de Noël

Ce n'est plus un secret pour personne : aux Ateliers, on aime bien faire les choses à rebrousse-poil, mais c'est justement comme ça que c'est le plus agréable. Essayez, vous verrez. Du poil, il en faudrait pour affronter la rudesse du froid castrais, qui vient vous pincer les joues en entrer jusqu'aux sous-couches de vos vêtements. Stop. Faites une pause, réchauffez-vous.



Les sur-couches de vêtements deviennent tout de suite superflues, car vous poussez alors la porte des Ateliers jeudi et vendredi à partir de 16h30, et en nocturne jusqu'à 22h30 ! Un monde nouveau s'offre à vous.



Tel un calendrier de l'avent géant, ce sont autant de petites cases à découvrir en déambulant dans le lieu parmi les les idées cadeau pour vos fêtes de fin d'année. Choisirons-nous d'aller nous entasser au dernier moment dans des grandes surfaces bondées, ou préférerons-nous la douce chaleur des douceurs proposées par le magasin de producteurs ? Je m'en doutais.



Alors c'est le moment de se lancer. Les articles soldés tout chauds tout doux des Ateliers, les burgers de Noël du jeudi soir ou encore le menu coin du feu (à base de rillettes de truite, de pintade et de gâteau au chocolat) du vendredi soir, tout y est !



Hoolàà ! Tout doux, Tornado ! Ce n'est pas encore ouvert ! Il va falloir patienter encore jusqu'à jeudi soir pour profiter des festivités !



En attendant, il est toujours possible (et même vivement recommandé) de réserver votre repas du soir auprès de La Table des Ateliers au 05 32 62 93 65 !



Serez-vous dans les parages ?