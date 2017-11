Vendredi 24 Novembre, Le Local à Bohème, Melanin Songs et Colo & Co se rassemblent pour une rock session !



Avec en tête d'affiche Yur Mum (from London please !) et pour chauffer le public jusqu'à ébullition, les groupes Muff Diver et FMF (déjà passés dans notre émission la saison dernière, FMF mais aussi en direct sur RADIOM lors du concert du 8 septembre 2017 : Make Rock'n'Roll Great Again !).



Ça va secouer, décoiffer, dépoter re-coiffer, re-poter et re-secouer !



Ça se passe dans la superbe salle de Colo & Co à La Canal, Saint-Jérôme, 81140 Castelnau-de-Montmiral, et la restauration est possible sur place !



PAF 7€, ou 10€ avec un CD en cadeau !





Plus d'infos :- Infos et réservations sur l'événement Facebook et auprès deau 05 63 57 42 33