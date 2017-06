Composé de 4 membres venant d’Albi et de Toulouse : Agathe, Cédric, Dorian et Mickaël forment FMF. Fondé en 2014, le groupe distille un rock énervé, aux riffs incisifs et lourds, scandé par une voix puissante, tantôt douce et tantôt rageuse.



FMF est un groupe de rock composé d’une section rythmique lourde et nerveuse, de guitares saturées chirurgicales qui cherchent à faire évoluer le public dans les différentes ambiances évoquées par chacun de ses morceaux. Parfois sombre, parfois dansant, parfois décalé avec ses ruptures punk, disco, ska ou même valse, toujours résolument rock, FMF vient délivrer sur scène un set énergique haut en couleurs et en décibels.



Le quatuor a sorti son premier EP The Freakshow le 31 octobre 2016 et se tient prêt à le défendre sur scène avec toute l'énergie qui est la leur.



Nous serons en direct avec eux dans Le Local à Bohème mardi 20 Juin de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediff' jeudi 22 Juin de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés.