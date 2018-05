L'univers du quartet Amnezzic est bariolé de Funk, Jazz, de Caraïbes, d'Afrique et d'Électro. Ajoutez la force et la poésie des textes, portées par la richesse des rythmes et des mélodies, dans une fusion et un groove réjouissants, et vous obtenez une musique festive et émotionnelle, métissée et originale, qui vous emporte ici et ailleurs, partout et nulle part, dans une invitation au voyage.



Alors oubliez tout et devenez, vous aussi, Amnezzic !



Ne soyez pas amnésiques sur leurs prochaines dates :



27/04 Vaour

05/05 Albi au Café du Parc

26/05 Laboulbène (programmation du CCLP / Café Plum)

01/06 Toulouse L'Usine à Musique

09/06 Gaillac « Cartes sur Tables »

22/06 Lauzerte « Le Puits du jour »

30/06 Gaillac 10 ans de « Terra Local »

13/07 St-Antonin-Noble-Val La Guinguette de la Plage

21/07 Livernon « Musicausse et Campagn’ART »

21/09 Ramonville Saint-Agne « Les Marins d'eau douce »

03/11 Foix L'Achil'Café



Quatre personnalités complémentaires aux cultures musicales éclectiques, un univers original et coloré construit au fil du travail en répétition et d'improvisations.

La matière :



le groove et la liberté, de la basse de Patrick Hanequand

le bouillon rythmique ethno-funk-jazz de la batterie d’Olivier Baudy

les harmonies au piano de Jean-Marie Lefebvre, sublimées par des univers sonores développés aux synthés

les percussions, la chaleur et la force des textes de Kiki Perry

L’esprit d’, d’, deou encore deouse retrouve dans leurs gènes.Tout ce petit monde sera en direct mardi 15 mai de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediff' le 17 mai de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés. En attendant ce rendez-vous, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web