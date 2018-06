La quatrième édition du festival Unis Sens aura lieu cette année les 8, 9 et 10 juin dans notre chère commune tarnaise qu'est Rabastens. Nous aurons la joie d'écouter, regarder et danser dans le Jardin de Constance, sur la grande scène des Lices, au Banc Sonore, ainsi que sur la petite scène des Lices.



Une ribambelle de sons avec les univers d'Alicia BT, le trio festif des Cinq Oreilles, les doux dingues Monsieur et Madame Loops (vainqueur du Tremplin Unis Sens 2017), la douceur rythmée de Kanazoé Orkestra, le funk afro beat des Frères Smith, les envolées mélodieuses de Supaphone, le solo groove reggae de Pierre Nesta et le quintet tellement suave, sensuel et tarnais des Watusi.



Sans oublier le Tremplin Unis Sens qui permettra cette année encore à une douzaine de groupes locaux de présenter leurs travaux sous l’œil et l'oreille attentives du jury et du public du Festival Unis Sens.



Pour parler de ce festival la présidente de l'association Elsa KEITA sera avec nous dans Le Local à Bohème mardi 5 juin de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, accompagnée de l'artiste Alicia BT, une jeune chanteuse, musicienne, auteure et compositrice franco-américaine qui a joué dans de nombreux endroits. Son expérience de la rue, ses rencontres avec les gens, son chemin spirituel et ses préoccupations humaines sont les sources principales de son inspiration. L'une de ses rencontres, Michael Rodriguez, a conduit à l'enregistrement de son album L'inattendu d'une grande personne. Nous les retrouverons en rediffusion le 7 juin de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés.



Retrouvez toute leur programmation sur la page Facebook de l'événement Unis Sens !