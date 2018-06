Matayah est un auteur, compositeur, interprète reggae français originaire de Toulouse.



Son nom de scène vient de son prénom, Matthieu et du mot anglais higher prononcé « haya » en patois jamaïcain. Au travers de sa musique inspirée en grande partie du reggae-dancehall jamaïcain, il exprime son ressenti et ses opinions sur le monde qui l’entoure. Ses textes traitent donc de thématiques variées allant de son amour pour le reggae music à des lyrics « conscious » prônant le respect et le partage. Sur scène, Matayah présente un reggae new-roots énergique aussi bien en sound-system qu’accompagné par les musiciens du Skamélia Band en formation live ou acoustique. Il sera en en direct mardi 19 Juin de 20h30 à 22h sur Radio Albigés, et en rediff' le jeudi 21 Juin de 22h à 23h30 sur RADIOM et Radio Albigés.