Le Mois de l'Économie Sociale et Solidaire en studio

Sans avoir la prétention de pouvoir mettre en bouteille — ou en studio — un mois complet d'événements autour de l'Économie Sociale et Solidaire, nous avons le plaisir de nous associer à R d'Autan pour une émission spéciale en direct des Ateliers en recevant des acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire sur le territoire.



C'est l'effervescence aux Ateliers, c'est l'occasion ou jamais de mettre en avant les valeurs qui y sont véhiculées, et bien sûr l'Économie Sociale et Solidaire y est au cœur : mercredi, c'est bien sûr l'émission spéciale Mes Ateliers à 10h, mais aussi et surtout la soirée Apéro Crash Pitch à partir de 18h30, durant laquelle les porteurs de projet ou les simples curieux peuvent s'exprimer (pitcher leur idée, leur concept, déjà développé ou pas) ou découvrir ce qui s'y fait... Inscription nécessaire !



Une semaine plus tard, jeudi 23 novembre à partir de 8h30, on se réveille au petit déj'pro ESS et RSE. Là encore, l'inscription est obligatoire.



Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir largement sur les définitions qui sous-tendront l'émission, mais nous pouvons déjà en rappeler quelques unes :

L'économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de l'économie regroupant les organisations privées (entreprises, coopératives, associations, mutuelles ou fondations) qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale Wikipédia

Pour la Commission européenne, la RSE est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ». Selon le ministère français de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, c'est « la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ». Wikipédia

Afin de mettre tout le monde à l'aise avec les termes, voici une dernière base qui vous sera bien utile, tant pendant le petit déj' que lors de votre prochain dîner mondain :Rendez-vous est donc pris pour mercredi à partir de 10h pour une émission où vous dira tout, tout tout sur l'ESS ! Nous découvrirons également les invités venus spécialement pour l'émission, et leur implication dans l'Économie Sociale et Solidaire sur le territoire !Mercredi, coopérons !Plus d'infos : les inscriptions à la soirée PITCH mercredi 15 novembre les inscriptions au petit déj' jeudi 23 novembre