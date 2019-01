Les bonnes nouvelles

Après quelques sujets plombants comme Le viol, la prostitution (Sur le trottoir), les retards législatifs et les progrès à faire pour nous achever en même temps que l’année, nous commençons au contraire 2019 avec ce qui marche ou ce qui progresse réellement.



En vrac : les lois favorables, les femmes actives ou élues, la natalité, l'implication des médecins, le vocabulaire, l’écriture féminisée, les succès de #metoo... et bien d’autres !



Le tout entrecoupé de chansons lesquelles, toujours engagées, le sont sur un mode joyeux. Car comme l’a écrit le poète chinois, « All you need is love » !