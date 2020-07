On a marché sur Lameilhé !

Ici Planète Lameilhé: cherche auditeur.rice.s pour échanges de bons procédés !



Après les premiers échos lunaires du lundi 6 juillet, Le Son et la Forme te propose de rembarquer tous le mois de juillet en orbite autour de la Planète Lameilhé !



Chaque lundi à 11h jusqu'au 27 juillet, retrouve le Centre Social (et trouve-lui un nouveau nom !), la Compagnie CavaLuna et ton serviteur Wil envoyé spécial de RADIOM, sur la grille d'été de ta radio préférée !



Et puis retrouve d'autres infos sur ce projet, en cliquant ici !.



Bon été !