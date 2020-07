Au marché des rencontres

Salut auditeur.rice du monde d'après !



Si tu as plus de 7 ans et demi (c'est toujours important le demi !) tu viens de passer l'age de raison et donc ta période œdipienne est derrière toi : à toi les joies de découvrir la différence entre le bien et le mal, les blettes et les épinards, Mcfly et Carlito et j'en passe !



Mais en plus de pouvoir découvrir les choix complexes et les injonctions contradictoires, si tu as 7 ans et demi, tu as peut être connu l'émission Le Son et la Forme sur RADIOM !? Non ? Ça ne te dit rien ? Oui, tu n'étais pas bien grand.e c'est sur, mais c'est quelque part dans ton inconscient, sois en certain.e !



Et bien figure toi que Le Son et la Forme est de retour ponctuellement sur RADIOM, avec un micro en balade sur le marché de Lameilhé, avec le Centre Social du quartier et la compagnie CavaLuna !



Une joyeuse équipe qui a posé son barnum au milieu des étals pour payer le café et le jus de fruits aux passant.e.s débonnaires et réfléchir à comment ils et elles pourraient se réapproprier le Centre Social parce qu'après tout, dans Centre Social, il y a social, et selon comment tu l'entends, ça n'a pas la même signification, le mot social !



Dans réseaux sociaux par exemple, on entend lien, communication alors que dans Centre social on peut parfois entendre cas social, charité... alors que les centres sociaux se placent dans le mouvement de l'éducation populaire et réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie (Source : Wikipedia). Alors autant les investir, ces centres sociaux !



Bon j'arrête de t’embêter avec tous ces mots, après tout tu n'as que 7 ans et demi et tu as toute la vie devant toi pour apprendre ce que c'est que la CAF*



Note le rendez vous des premiers échos radiophoniques de cette Planète Lameilhé, c'est lundi 6 juillet 2020 à 11:00 sur RADIOM !



Au fait, si tu habites Lameilhé ou pas loin, voilà un message du cente social justement :





Que faire cet été en famille à Lameilhé ?



Le Centre Social de Lameilhé ouvre son jardin aux familles du quartier tous les lundis, mardis et jeudis de 10 h à 12 h et de 14h à 19 H du 06 au 31 juillet.



Ces temps ont pour objet de se rencontrer entre habitants du quartier pour faire connaissance entre voisins et jouer en famille dans un endroit convivial et sécurisé.



On pourra construire des activités familiales avec l’équipe d’animation du Centre Social (jeux collectifs, jeux sportifs, jardinage, bricolage, travail manuel, arts plastiques) et même participer à la mise sur pied d’un programme de sorties (bases de loisirs, lacs)

Vous aussi, profitez de l’été au jardin en famille.Au Centre Social de Lameilhé Rue Van Gogh*Caisses d'allocations familiales