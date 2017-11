Bye bye Antoine Dominique !

Mais qui peut bien être cet Antoine Dominique ?



Malgré mes prénoms "bien de chez nous", je ne suis pas Français mais Américain...



Descendant de Créoles de Louisiane j'apprends le piano à l'âge de 10 ans et je joue dans les bars de la Nouvelle Orléans dès 14 ans.



Je signe mon premier contrat avec une maison de disque en 1949 et la même année je co-signe le titre "The Fat Man" dont la postérité dira que ce fut le premier enregistrement de... Rock and Roll.



Je suis, je suis...



En 1956 je reprends "Blueberry Hill" et j'en fais un succès mondial. Je suis Antoine Dominique "Fats" Domino, un des pionniers du Rock and Roll et, le 24 octobre dernier, je suis allé rejoindre Chuck(1) dans les étoiles.



Ce lundi 6 novembre, nous saluerons la mémoire de Fats Domino en programmant pas moins de 6 titres.



Nous passerons par la New Wave du début des années 80 et finirons par les nouveautés et le titre hispanophone.



Je vous ai déjà parlé de ces nouveautés dans les précédents Let There Be Rock. Il s'agit du dernier album de Bernard Lavilliers : "5 minutes au paradis" dont nous continuerons la découverte.



Et puis, le deuxième album de The Scills est sorti. Souvenez-vous, nous avions eu un des membres du groupe, Léo Janssens , au téléphone le 9 octobre dernier : Un petit moment avec The Scills. Nous allons vous le faire découvrir.



Dernière chose, l'actualité Castraise propose un concours d'éloquence dont les huit finalistes vont s'affronter ce lundi soir 6 novembre au cinéma Le Lido : Soyez éloquents !.

RADIOM en assurera la retransmission en direct.



Ainsi Let There Be Rock sera diffusée uniquement sur RADIO OLORON ce lundi 6 novembre.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !





(1)Chuck Berry (18/10/1926 - 18/03/2017), autre pionnier du Rock and Roll