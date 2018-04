Une radio bien ficelée !

Saison 2018

Épisode 3 :



Dans l'épisode précédent, Jacques Higelin était encore vivant et l'on pouvait l'entendre chanter "la grippe" avec sa sœur dans une prophétique bossa nova emplie d'humour noir. Alors que l'on s'inquiétait de la santé de Brigitte, c'est finalement ce bon vieux gillou qui nous quitta cette semaine. On se console alors en se disant que la DeLorean nous permettra toujours de lui rendre visite !



Cette semaine, on espère qu'aucun des artistes passés à l'antenne ne casseront leur pipe dans les jours à venir. Au programme entre autres : de la bossa française, du hip-hop féminin de Seattle et le dernier album des Breeders !



Enjoy !