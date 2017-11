Soyez éloquents !

Ce lundi 6 novembre se tient à Castres un concours tout particulier. Ceux et celles qui vont y participer vont mettre en avant une qualité que beaucoup leur envient : l'éloquence. Oui, l'éloquence ! Cette capacité à argumenter, développer, répondre, interagir de manière fluide dans une discussion, un discours, une dispute... cette capacité qui fait parfois cruellement défaut, cette réponse qu'on aurait bien aimé faire mais qu'on répète sous la douche. Éloquence et répartie vont en effet souvent de pair.



Mais c'est bien d'éloquence qu'il s'agit ici, puisque ce sont huit finalistes qui vont s'affronter durant ce concours dans la grande salle du Cap'Cinéma Le Lido.



Certains ont ça "dans le sang", d'autres y travaillent fort. C'est en tout cas ce que nous verrons puisque RADIOM s'apprête à rediffuser en direct cette joute verbale.





La parole, outil du futur

La pression pour RADIOM

Vous connaissez sans aucun doute(si ce n'est pas le cas, les Passeurs de Bougnettes se font un plaisir de vous rafraîchir la mémoire avec Jouons et Faites vos jeux... !).est membre de cette association, et enseignante au lycée Anne Veaute, et elle a eu l'idée d'un pari un peu fou : après le succès du filmde Stéphane de Freitas, pourquoi ne pas faire la même chose ?, directrice du, est rapidement mise au parfum et embraye immédiatement : c'est dans la salle 1 que se déroulera la finale, le concoursest né.Convaincre un auditoire par la force des mots, par la force de la parole, amener le spectateur à réfléchir, à participer mentalement à la démonstration... la parole est un outil du futur, c'est par les mots que les choses avancent, c'est par eux que les civilisations le restent... civilisées.Aussi les champions issus de chacun des établissements participants ont-ils eu la chance de se préparer avec des professionnels à travers des ateliers animés par un avocat, un comédien, un slameur, un chanteur.Les derniers préparatifs de cette semaine les mèneront jusqu'au podium, la pression est à son comble. Ils devront s'affronter en phases éliminatoires, deux par deux en face-à-face.La soirée promet d'être riche en émotions, et c'est pourquoi RADIOM se porte volontaire pour tenter d'en retranscrire en direct l'ambiance lundi soir et, bien sûr, féliciter le ou la vainqueure de cet épique tournoi. Car c'est là que le "métier" d'animateur radio est confronté à plus fort que lui : non contents d'animer une salle entière, les participants à ce concours sauront aussi habilement manier le verbe pour dépasser la fonction de simple saltimbanque des ondes. La parole est une force, qu'on vous dit !La programmation de RADIOM s'en trouvera quelque peu chamboulée pour laisser place au direct, et c'est juste en suivant Barre rentrante que cette spéciale RADIOMFest démarrera, éclipsant l'émission de rentrée de Let There Be Rock ... on trouvera un moyen de se rattraper !Pour faire partie du public, rien de plus simple : réservez votre place au cinéma ! 4€ pour une ambiance électrique à ne manquer sous aucun prétexte !Plus d'infos :- l'événement sur Facebook - renseignements et réservations Cap'Cinéma Le Lido