Radiographie de la précarité étudiante

Un spectre hante le monde étudiant : le spectre de la précarité. Souvent minimisée, mise de coté, elle reste un fléau qui touche une immense majorité des étudiants en France et en Outre-Mer. Face à des indicateurs statistiques faussés, notamment par l’aide supposée des parents, les cris des uns et des autres, la minimisation constante de ces situations délicates, il est essentiel de donner la parole à ceux qui sont le cœur de cette histoire.



Au-delà des chiffres, des réactions politiques plus ou moins adroites, quelle est la réalité ? Que disent les étudiants ? Comment vivent-ils ?



Radio Campus vous propose un recueil de témoignages, chroniques et reportages réalisés par nos radios à Bordeaux, Metz-Nancy, Lille et Dijon et Radio Parleur.



Une collecte radiophonique réalisée par Emile Palmantier et Lucas Huguet.