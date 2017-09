Check donc cette toune !

C'est par ces mots enjoués aux doux accents du Nouveau Monde francophone que pourrait bien s'ouvrir cette nouvelle session de rencontre Dis-moi ce que t'écoutes ! au Bolegason. Un feu qui crépite dans l'âtre pendant que la tempête de neige rugit au-dehors, des peaux de bêtes et une bonne pipe.



Voilà un bon setup pour se mettre bien, me direz-vous. Certes. C'est aussi l'occase d'allumer la chaîne Hi-Fi. Oubliez le casque et vos mp3 dégueulasses, on passe à la vitesse superluminique, et on écoute de la musique ensemble.



En quoi ça consiste ? Facile : on se retrouve tous mercredi 20 septembre à 19h30 au Bolegason, on s'installe confortablement dans les canapés, face à la scène, et surtout face à la plus grosse chaîne Hi-Fi de la ville. Minimum. Ça, c'est pour le cadre.



Mais pourquoi vient-on ? Pour dire ce qu'on écoute. Amenez un morceau de musique (sur CD, clé USB, vinyle...), faites-le découvrir à l'assistance, et dites-nous pourquoi : c'est peut-être l'arrangement particulier de tel instrument, l'amour inconditionnel que vous avez pour ce musicien, ou tout simplement le souvenir ému que ce morceau vous évoque.



L'atelier Dis-moi ce que t'écoutes a été initialement créé au sein de l'École John, école de musique à Revel, et c'est donc tout naturellement que John sera présent pour co-animer cette session. Virginie, férue de musique et qui travaille au Bolegason, nous en ouvre les portes, et en allume les lumières. Et RADIOM est là, surtout parce que c'est cool.



Réservez impérativement votre soirée, et venez nous faire découvrir votre son !