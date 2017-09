C'était complètement ouf

Déjà une semaine passe, le temps d'essayer d'écrire quelque chose, mais les mots viennent difficilement car il fallait le vivre. Une semaine depuis cette belle soirée à laquelle nous avons eu le plaisir de vous voir, auditrices, auditeurs, fans de rock et d'énergie, groupies de musiciens en chaleur. Alors c'est sûr que ça peut paraître un peu surchargé en superlatifs, mais croyez-moi : de notre point de vue, l'expérience fut mirifique. Sans exagérer.



Nous étions donc tous réunis pour célébrer le Rock'n'Roll en la sainte demeure — désormais consacrée — des Ateliers. Les ouailles vinrent nombreuses, et peut-être en faisiez-vous partie, prêtes à recevoir la bonne parole. Les prêtres, divisés en trois groupes, vinrent prêcher pour leur paroisse, et convertir ceux qui — si c'était encore nécessaire — avaient besoin d'une salvatrice évangélisation.





Par cette rapide bafouille, RADIOM tient à remercier le plus chaleureusement possible tous ceux qui ont rendu possible cet événement. Oh, pour beaucoup, il s'agit juste d'un concert qui s'est bien passé. Et en effet, tout s'est bien passé. Mais ça n'aurait sans doute pas été le cas (ou pas aussi bien) si tout le monde n'avait mis la main à la pâte. Les co-organisateurs tout d'abord :et son savoir-faire multifacettes, responsable ce soir-là de l'accueil des artistes et de la mise en lumières de la scène., pourvoyeur de talents, tant musicaux qu'organisationnels. Enfin, l'indispensable concours des, qui nous aidé à préparer l'événement plusieurs mois à l'avance, et dont les membres étaient sur le pied de guerre toute la soirée et jusqu'à tard dans la nuit.Et puis on remercie bien sûret toute son équipe, qui a de très très près ou de loin contribué au succès de la soirée (équipe que l'on retrouve dès mercredi pour une nouvelle session "Dis-moi ce que t'écoutes !" : Check donc cette toune ! ).Last but not least, les groupes, bien sûr !, et, dont la bonne humeur communicative, la présence et la musique ont enjaillé public et organisateurs. On était là pour en prendre plein les oreilles, et ce fut chose faite.Les bénévoles qui ont œuvré pour RADIOM tout au long de la soirée, notamment à l'antenne, ne sont pas en reste, et ont eux aussi droit à leurs remerciements émus.Quelques photographes se cachaient dans la salle, et le résultat de leurs pérégrinations a donné un nouvel album photo sur RADIOM.fr : "Make Rock'n'Roll Great Again !" Vous pouvez réécouter le podcast-fleuve de cette soirée, le live et les interviews ici : RADIOMFest : Make Rock'n'Roll Great Again ! Pendant que nous étions bien au calme dans le studiom à vérifier la combustion normale de la scène, des artistes et du public, sur scène justement, ça pétait grave. On est fiers d'avoir pu participer à un tel événement, et on a bien sûr envie de remettre ça un de ces quatre. Et vous ?Après cette belle soirée, DOT s'envole pour la Belgique, le Nord, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour une tournée qui s'annonce forcément épique (mais déjà moins bien que Make Rock'n'Roll Great Again ! , soyons sérieux cinq minutes). Leur dernier album est désormais, et ça c'est cool.etchargent également doucement mais sûrement leur actualité, et c'est bien sûr d'un œil attentif que RADIOM les suit. Vous pouvez le faire aussi en vous connectant derechef sur leurs pages respectives pour tout savoir de leur vie trépidante (qu'on leur envie un peu).Et la suite ? De nouveaux événements, de nouvelles idées, de nouvelles propositions, et toujours de la radio bien sûr.De nombreuses opportunités sont offertes dans ce magnifique lieu que sont les Ateliers, et il est bien évident que nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là ! Alors affaire à suivre — et de très près ! — pour, peut-être, de nouvelles dates à venir en compagnie des gens qu'on kiffe !Plus d'infos :- Les Ateliers sur Facebook et sur les Internetz