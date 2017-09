Les Bougnettes make Rock'n'roll great again !

Quatre acteurs des musiques actuelles incontournables de notre territoire se regroupent pour nous proposer un concert de rentrée : DOT / FMF / Ears Wide Open in "Make Rock'n'Roll Great Again !"



Comme le dit RADIOM dans son immense sagesse « si tu n'aimes pas la soupe qu'on te sert, fabrique-la toi-même ».



Et on gage que celle-ci va être très bonne : du rock'n'roll, plein !!!



Alors ce soir, jeudi 7 septembre à partir de 21 h les Passeurs de Bougnettes reçoivent ces acteurs musicaux, responsables et reconnus coupables de cette proposition artistique alternative :



- Le Pôle culturel des Ateliers

- RADIOM

- La Lune Derrière les Granges

- Le Toulouse Bajarre Club



Avec nous pour avouer leur crime nous recevrons Hoggins!, l’indéfectible directeur d'antenne de RADIOM, le cultissime Olivier Loupias de La lune, inlassable promoteur du spectacle vivant, Bastien des Ateliers, et sans doute certains des musiciens présents sur la scène des Ateliers le lendemain.



On parlera de cette coopération et bien sûr de musique. En avant-première du concert, ils nous présenteront les groupes de la soirée du 8 septembre et leur ligne artistique : DOT, FMF et Ears Wide Open.



Rendez-vous ce soir à 21 heures sur RADIOM, et surtout rendez-vous demain vendredi 8 septembre à 21 h aux Ateliers, 22 rue Mérigonde pour deux soirées rock et festives.



Quoi de mieux que le rock pour amorcer cette nouvelle rentrée ?





B0ugn3tteS are R0cK'N'RoLL







