Mais oui mais oui, l'école a repris !

C'est la rentrée pour les enfants mais aussi chez RADIOM pour certaines émissions. Je pense à Good Vibrations ou à Je Cinéma, vos deux émissions préférées du mardi soir !



La rentrée c'est quoi? C'est cool, c'est tranquille, c'est la fin de l'été, c'est pourquoi ce sera soft aujourd'hui : pas de thème spécial pour Good Vibrations (bien qu'on s'y enjaille toujours autant) et une durée qui respecte les horaires pour Je Cinéma (21h à 22h) mais toujours pleine d'informations.

Eh oui, ce serait pas cool de passer par-dessus les rediffusions des collègues...



Quoi qu'il en soit, on va aider ceux d'entre vous qui ne sont pas contents de rentrer à se motiver pour une nouvelle année.



Allez courage les p'tits potes! On vous attend ce soir pour deux heures de bonheur radiophonique !