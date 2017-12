Séchez vos larmes

Aaaaaaah ! Trop de bouloooot !



Eh oui, malheureusement, nous croulons sous le poids des dossiers à rendre, des soutenances à préparer, des partiels à réviser.

C'est pourquoi, en ce triste mardi 19 décembre, l'émission Good Vibrations sera absente de la grille des programmes...

Ajoutant à cela le fait que pendant les deux semaines de vacances, nous faisons une pause, pour fêter les fêtes en famille (et peut-être abuser sur certains aspects des fêtes, du genre le chocolat...).



Mais ne vous inquiétez pas, on reste à votre disposition sur la page Facebook, on continuera de vous partager des sons d'enjaillement.

On reste à vos côtés dans ces moments durs que sont les semaines sans votre émission favorite.







Mais bon, on se retrouvera vite.



Allez les p'tits loups, bonnes fêtes, et à bientôt !