Froid ? Jamais.

En cette fin de mois de novembre plutôt fraîche, une bonne nouvelle arrive : il doit neiger sur Castres jeudi et vendredi ! Hallelujah ! Enfin, cette chère couverture blanche qui se fait tant attendre toute l'année pour annoncer l'arrivée de l'hiver et surtout, de NOËL !



Pour vous faire patienter jusqu'à jeudi, on vous a concocté un petit mix musical bien sympathique qui vous fera sourire de bonheur. Vos oreilles seront réchauffées par ces notes douces et joyeuses pour la plupart, vous doigts sortiront de vos manches lorsque vous taperez en rythme sur votre table ou votre volant, vos pieds retrouveront leur couleur rosée lorsque vous agiterez les orteils au fond de vos chaussettes d'hiver.



On vous prépare pour ce soir un petit cocktail rock/pop/électro, le trio de choc, avec notamment Randy Newman, Tears For Fears, et les chouchous de l'émission : les Beach Boys. Mais il y aura aussi Rone, Deluxe ou encore The Travelling Wilburys.



On vous attend ce soir, comme toujours à 19h sur radiom.fr ou sur la fm 89.7.

On vous promet une heure douce en émotions mais forte en qualité !



Allez, à ce soir les p'tits loups.