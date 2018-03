C'est la fête !

UN AN !



Et oui, ça passe vite, ça fait déjà un an que l'émission existe. C'est l'anniversaire de Good Vibrations ce soir !



Alors pour ça, petite spéciale sur nos coups de cœur. On vous promet ce soir de mettre le feu au studiom pour vous faire du bien aux oreilles.



On vous annonce déjà la couleur de l'émission : un peu de Talk Talk, de Supertramp et bien sûr, nos favoris, notre source d'inspiration, j'annonce.... The Beach Boys !



Allez les poulets, à ce soir sur RADIOM pour une soirée de l'enfer!