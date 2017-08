DOT : à point nommé

Ils sont deux. Deux frères qui baignent dans la musique depuis tout petits et qui en redemandent sans cesse. À leur actif, plusieurs formations musicales, en groupe ou en solo (on se souvient de B.r.E.f, qui n'a pas retourné que des MJC, mais aussi Goldhead et LOUNI, projets solo de chacun d'eux en plein boom), un véritable sacerdoce pour deux mecs qui ont manifestement ça dans le sang, et augmentent les doses à chaque prise.



La prise du jour, c'est l'actualité brûlante qui entoure l'activité de DOT, le dernier projet de rock stoner de Hugo et Robin : financée par les fans, la production de leur premier album, sobrement intitulé DOT, voit son achèvement tout proche avec sa sortie le 8 septembre.



Et ô surprise, ô joie, ô étonnement, c'est aussi l'occasion de fêter tout ça dans une release party digne de ce nom à l'occasion de Make Rock'n'Roll Great Again !. Nous y revenons dans un instant.



Et c'est au moyen d'un délicieux petit teaser que l'eau monte à la bouche telle la sève dans l'arbre dans le vent de printemps, vigoureusement dressé, gorgé d'une force prometteuse de plaisirs multiples. Auditifs, cela s'entend.





Tels des enfants ne résistant pas à l'interminable attente de l'ouverture des cadeaux, c'est avec une grand impatience que nous nous préparons à les recevoir pour en parler, à l'antenne de RADIOM, bien sûr, mais aussi sur scène, le 8 septembre en compagnie de FMF et Ears Wide Open.



Les précommandes pour ce nouvel album sont d'ores-et-déjà disponibles sur leur site web, et il va sans dire qu'il sera possible de se procurer la précieuse galette de polycarbonate et d'aluminium le soir du concert. Quoi de mieux que de rencontrer ses artistes, de discuter avec eux avant d'en emporter — symboliquement — un morceau à la maison ?



Robin, c'est le batteur, Hugo, c'est le bassiste. Tous deux chantent, évidemment, et en guise de throwback, n'oubliez pas d'aller faire un tour dans l'album photo Winter Festival 2009 (B.r.E.f et d'autres). C'était il y a fort longtemps, saurez-vous retrouver des visages connus ?





Plus d'infos :- Le BandCamp de DOT