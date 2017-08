Les rediffusions de l'été

Qu'il est bon d'être nostalgique ! Non pas pour ruminer ses vieilles rancœurs ou regretter un amour passé, mais au contraire pour s'inspirer de ce qui a été fait pour — pourquoi pas ? — imaginer d'autres choses.



C'est ce que propose RADIOM pour cette deuxième partie de l'été, avec des rediffusions d'émissions de la saison qui vient de s'achever, mais aussi de vieux tromblons qu'on prend plaisir à redécouvrir. C'est indubitablement le cas des émissions que nous avons choisies parmi des saisons fort lointaines, et que l'on a tendance à oublier.



On parle surtout d'un temps où le podcast sur RADIOM se faisait particulièrement aléatoire, et où la qualité audio, bien que déjà une préoccupation majeure, avait une légère tendance à l'absentéisme. C'est qu'il faut apprendre, et pour apprendre sans maître, on tâtonne. Non pas que nous considérions aujourd'hui avoir atteint le nirvāṇa du son, il est indéniable que nous avons fait des progrès depuis quelques années.



L'indulgence est donc de mise pour redécouvrir certaines petites perles.





Les vieux fours

Tout d'abord, n'oublions pas que nous rediffusons cet été les émissions Let There Be Rock Ici les Passeurs de Bougnettes, ne coupez pas ! ), Le Local à Bohème The Beat Plate , ou encore Maybe it's Rose , avec des épisodes tout jeunes, issus de la saison passée.Mais penchons-nous donc sur Boogie Nights ! Une double douceur nostalgique, puisque c'est bien de funk music que l'on parle, au style délicatement suranné et pourtant particulièrement moderne. C'est FX qui nous emmène sur la voie des découvertes de ses disques de collection, vinyles 45 et 33 tours, difficiles à dégotter, et au charme fou.On commenceavec la toute première émission de Boogie Nights , c'était le 19 avril 2007 !On continuera la semaine prochaine avec Le Fil d'Ariane avec un voyage dans la mythologie la plus profonde, à la redécouverte de mythes fondateurs de nos sociétés modernes. C'est Céline , la Pythie de RADIOM, qui nous guide au cours de ces sept épisodes incontournables. C'estEt Ondes Sensibles qui débuta en 2011 sur RADIOM ? Pourquoi ne pas s'en remettre une petite lampée? Toujours dans la découverte sur les nouveautés douces du moment, ce sera l'occasion de se remettre dans le bain de ce qui se faisait de bien il y a six ans, dans le monde et sur RADIOM !Et tout cela manquerait bien sûr de piquant sans Nom de Zeus !!! et son légendaire Simon , pour une virée dans le temps à bord d'une DeLorean flambant-neuve, prête à en découdre avec les paradoxes du continuum espace-temps, à retrouverMais comment parler de RADIOM sans mentionner a minima Clem et sa Sektion Old'School qui ont fait vibrer de musiques dites urbaines le cœur de Castres pendant des semaines à l'antenne ? Hop !Et la dureté même de cette première saison en 2007, avec un Rid aux manettes de Bi'TanBwa !!! , dite "l'émission qui fait mal" à base de black metal ? Mettons ça! On avait d'ailleurs pu avoir un aperçu de son travail ici, en collaboration avec Stef' et son Electro Session : une vidéo parfaitement old school, Quelques émissions pour notre plus grand plaisir.Enfin, on se plongera avec délectation dans les plaisirs sonores et sensuels de Tous apwal et on se caresse ! et son indétrônable hôtesse Ed Hel , experte parmi les expertes pour vous conseiller sur les meilleurs choix musicaux qui siéent à la bagatelle ou à son amorce.Restez branchés cet été : la grille des programmes fait du neuf avec du vieux, et on aime ça !D'autres suggestions ?