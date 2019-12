Quête n°92 : BONNE ANNÉÉÉÉÉE !!

Bonjour à tous, toute l'équipe de Roll The Dice vous souhaite une très bonne nouvelle année 2020, plein de bonheur, d'actual play, de JDR et de podcasts pour vous et vos proches. Mais hélas, pas de partie le lendemain... je vous laisse imaginer pourquoi 😊



On vous fait plein de grosses bises et rendez vous le 9 janvier pour la suite de nos aventures !