A Réalmont ce sera MO.NU.MEN.TAL !!

Jeudi 22 à partir de 21h les Passeurs de Bougnettes reçoivent en direct du studiom Yannick Robert fondateur de l'association Art Monumental et Béatrix Jollet, adjointe au Maire de Réalmont.

Yannick Robert, est un sculpteur renommé installé à Boissezon, agitateur d'idée, porteur de projet culturel, il est engagé dans la défense et la promotion de l'art statuaire.

Béatrix Jollet est adjointe au maire de Réalmont en charge de la Culture et du Patrimoine, elle est également déléguée à la lecture publique et au développement culturel à la Communauté de Communes Centre Tarn.

C'est sous leur impulsion qu'est organisé du 29 juin au 2 juillet un événement d'exception : le premier symposium de sculpture de la commune de Réalmont.

Provoquer des rencontres entre les artistes et les publics de tous âges, initier et à sensibiliser à l’art statuaire dans une ambiance conviviale et chaleureuse tels sont les objectifs de cet événement.





1er Symposium de sculpture de Réalmont

Les rendez-vous

Samedi 01 et dimanche 02 juillet :

Possibilité de s’essayer à la sculpture / ateliers de 2h / uniquement sur inscription à l’Office du Tourisme



Dimanche 02 juillet :

Clôture de l’événement par un verre de l’amitié et exposition des œuvres



Les artistes :

Yannick Robert : Sculpteur, président de l’association « Art Monumental » et directeur artistique, vit et travaille dans le Tarn

Il développe depuis plus de 25 ans, la taille directe intuitive. Sa vision de la sculpture est une véritable aventure dans laquelle son imaginaire guide ses mains.



Stéphanie Gonnord : Sculptrice et poète, vit et travaille dans le Puy de Dôme. Elle revendique une sculpture « émotionnelle » dans la lignée des maîtres modernistes de la moitié du XXème siècle. Elle est inspirée également par les représentations féminines de l’Art des Cyclades (IIIème s. av. JC.).



Hélène Leroy-Coquard : Sculptrice, vit et travaille dans la Nièvre.

Les pierres, je les regarde, je tourne autour et selon leur forme et leurs veines je perçois une image et là je vais directement travailler la forme. Dans l’œuvre finie je laisse toujours une partie de la pierre brute, comme un souvenir de celle-ci.



Frédéric Soula : Sculpteur, artiste plasticien, vit et travaille en Dordogne. Il crée des œuvres originales dans un style entre abstraction et figuration inspiré par des formes primitives et naturelles.



Pedro Ania : Sculpteur, vit et travaille à Huesca (Espagne). « Je privilégie les perspectives géométriques puisque je taille la pierre pour attirer le creux pour le faire fluide et léger et créer des espaces volumineux dans un milieu. J’aime surprendre avec des formes impossibles".



Plus d'informations

L’événement

Les artistes

