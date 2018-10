En ces temps de morosité, nous, chez les Passeurs de Bougnettes, nous avons décidé de ne pas nous laisser envahir par cette atmosphère pesante et de continuer à mettre en avant les bonnes volontés de tous horizons. Vous le savez déjà, et Claude vous le répète à chaque émission, une heure pour le lien social, une heure pour tous les acteurs du bien vivre ensemble, qu'ils soient associatifs, porteurs de projets, militants, artistes, bénévoles tous ont leur place ici... parce que leur parole doit être entendue.



Parce que les Passeurs de Bougnettes, c'est une heure pour tous ceux qui construisent, ici et maintenant, les possibles de demain !



Bon je sais que ça vous parle, alors on y va : ce jeudi, on va parler création artistique à l'occasion d'une expo sur Castres. Le vernissage est prévu ce samedi 27 octobre à partir de 18h30 au 2, rue du Gazel à Castres, à la galerie de Delphine Destève, instigatrice de ce projet. L'expo vous sera proposée jusqu'au 29 décembre.



Alors évidement, nous y trouverons les travaux et les créations de Delphine, mais, l'atelier servira aussi de galerie d'expo à Benjamin Riatley, calligraphe-enlumineur, et à David Gomez, modeleur-sculpteur.



Nous nous réjouissons donc de recevoir Delphine et Benjamin pour une heure de découvertes, à la rencontre de leurs univers créatifs, mais ça, ils seront bien plus à même d'en parler que moi.



On se retrouve donc jeudi 25 octobre de 21h à 22h en direct du studiom pour un moment de partage et de passions débordantes.



CréA BOugNEtTeS





Infos :